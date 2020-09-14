Вот как надо парковаться: мастер-класс (видео)

Это место никто из соседей не займет — просто не сможет влезть.

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Параллельная парковка — один из непростых элементов вождения. Сложности могут возникнуть, если вы изначально неправильно определили угол въезда на ограниченную площадь, а также если вас заставляет нервничать городской трафик, мешают сигналы спешащих водителей и прочие факторы. Параллельная парковка не всегда легко дается даже тем, кто уже давно за рулем, а многие новички и вовсе предпочитают искать вариант попроще.

Но только не этот парень из Индии, ежедневно паркующий белую Toyota Innova перед своим домом на небольшом забетонированном пятачке над идущим вдоль дороги каналом. Первое видео, которое стало вирусным, сняла его жена, стоя на балконе с видом на «парковку», а уже после этого сюжет о герое параллельной парковке сделал крупный Youtube-канал Manorama News. Интересно, что по свидетельству водителя, это даже не его машина — он одалживает ее у приятеля для работы.

Toyota Innova — это рамный шести- или семиместный автомобиль, делящий платформу с внедорожником Fortuner и пикапом Hilux. Его габаритная длина равна 4585 мм, что немногим меньше длины самой площадки, буквально висящей в воздухе. Но водитель говорит, что он привык ездить на больших джипах, а на его предыдущей работе он водил автобус длиной 12,5 метра. Теперь его мастерство позволило найти ему парковочное место, которое никогда не бывает занято.

Пилоту из США тоже пригодилось все его мастерство, когда пришлось сажать самолет на автотрассу из-за закончившегося топлива.

Видео: Youtube, канал Manorama News