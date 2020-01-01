Названы самые популярные нарушения. Есть сюрпризы

Чаще всего водители превышают скорость на 20–40 км/ч, но в некоторых регионах особенно любят нарушать на 40–60 повторно.

В ходе исследования порталом «Штрафы ГИБДД», ежедневно проверяющим 5 млн штрафов автомобилистов, аналитики составили топ-5 нарушений в некоторых регионах страны в течение трех летних месяцев 2020 года.

Независимо от региона, самым популярным нарушением стало превышение скорости на 20–40 км/ч, за что ч. 2 ст. 12.9 КоАП предусмотрен штраф в размере 500 рублей. В Москве по данной статье было выписано 57,5% штрафов, в Подмосковье, на дорогах которого очень много ограничений скорости до 40–50 км/ч, — 86,98%, в Краснодарском крае, через который люди ехали к морю, — 85,62%, в Санкт-Петербурге — 83,76%, в Свердловской области — 70,22%, а в Хабаровском крае — 69,25%.

Вошедшие в топ-3 нарушения ярко характеризуют тот или иной регион. Например, в Москве на втором месте — несоблюдение требований дорожных знаков или разметки (24,6%), что характеризует сложность трафика и наличие так называемых «ловушек», на которые часто жалуются автомобилисты, а на третьем — Движение по неположенной полосе или обочине, занятие места в колонне (5,28%).

В Московской области на втором месте тоже оказалось несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, но из-за небольшого количества камер, фиксирующих данное нарушение, процент штрафов за него составил лишь 2,75%. Третье же по популярности нарушение — превышение скорости на 40–60 км/ч, что тоже имеет внятное объяснение из-за сложившейся инфраструктуры.

В специфику нарушений Краснодарского края вмешались отдыхающие, поэтому на втором месте здесь оказались превышения скорости на 40–60 км/ч (2,58%), а на третьем — повторное превышение скорости на те же 40–60 км/ч (1,48%). Местным же, судя по всему, нарушением стала езда на машинах с недопустимым уровнем тонировки (1,31% и четвертое место).

Глухую тонировку любят и в Санкт-Петербурге (4,45% и второе место), хотя город не отличается солнечной погодой. Третьим же по популярности нарушением в Северной столице этим летом стало повторное превышение скорости на 40–60 км/ч (2,37%).

Жители Свердловской области чаще других не смотрят на знаки и разметку. Из-за этого на втором месте по популярности здесь неостановка перед стоп-линией (4,38%), а на третьем — несоблюдение требований дорожных знаков или разметки (4,03%). Если жители области расскажут в комментариях к новости, чем это вызвано (особенности инфраструктуры, например), мы будем очень признательны.

Не любят останавливаться перед стоп-линией и жители Хабаровского края — 4,47% выписанных летом штрафов. Кроме того, не признают в регионе и необходимость страхования ОСАГО — за езду без полиса было оформлено 4,26% протоколов.

Как пояснили «За рулем» представители портала «Штрафы ГИБДД», в исследование вошли только штрафы, которые выписывает ГИБДД. Это значит, что нарушения правил парковки в Москве, а также штрафы за неоплаченную парковку, в статистику не вошли.

Законно ли, если камера фиксации нарушений выписывает сразу два штрафа? Ответ вы найдете здесь.

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