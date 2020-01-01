МВД объясняет: два штрафа с одной и той же камеры, за превышение средней скорости и мгновенной, — это непорядок. Надо штрафовать за что-то одно.

Материалы по теме Предлагают повысить штрафы за «красный» и скорость

После многочисленных жалоб автомобилистов на то, что камеры фиксации превышения средней скорости выписывали сразу два штрафа (в том числе за превышение при проезде непосредственно под камерой), в МВД дали разъяснения, которые были направлены члену рабочей группы ОНФ по защите прав автомобилистов Григорию Шухману, сделавшему соответствующий запрос в министерство.

«В случае одновременной фиксации правонарушения средством автоматической фиксации, основанном на принципе измерения моментальной скорости, входящем в состав средства измерения, основанного на определении скорости транспортного средства на протяженном участке, считаем возможным для привлечения к ответственности применение только одного из принципов измерения скорости движения», — приводит «Коммерсантъ» ответ МВД Шухману.

При этом законность наложения штрафов за превышение средней скорости остается под вопросом, так как самого понятия «средней скорости» нет ни в одном законе.

«Средняя скорость остается вне закона, поскольку ПДД и КоАП предусматривают нарушение скоростного режима с конкретными критериями, а понятие средней скорости и там, и там отсутствует. Происшедшие с автовладельцами случаи — это примеры наглости и цинизма местной власти. Люди прекрасно видят, что власть заботит не безопасность, а прибыль», — высказался первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.

Что, если во время фиксации нарушения показывать камере неприличный жест? В законах есть наказание и за такое.

Фото: depositphotos.com