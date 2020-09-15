Как построить автомобиль на дому: инструкция Hyundai

Колеса от садовой тачки, мебельный щит, пара брусьев и металлические уголки. Чертежи прилагаются.

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Нашумевший фан-проект корейской компании Hyundai получил продолжение: на официальном Youtube-канале бренда появилась видеоинструкция по сборке такого автомобиля, а пресс-служба распространила подробный пресс-релиз о болиде Hyundai Soapbox («ящик из-под мыла»). Из него становится ясно, как вообще родилась эта и идея и зачем нужен такой «болид».

«В последние месяцы время, проведенное с семьей, стало более ценным для людей. Мы хотели запустить веселый проект, который объединит людей», — говорит Андреас-Кристоф Хофманн, вице-президент по маркетингу и продуктам Hyundai Motor Europe. Особо примечательно то, что все детали для Hyundai Soapbox можно купить в хозяйственном магазине — он состоит из особым образом распиленных деревянных щитов, брусьев и досок, скрепленных металлическими уголками. А колеса — от садовой тачки.

Что касается видео, то им дело не ограничивается. По ссылке в описании можно найти подробные чертежи каждой детали, что действительно делает реальной постройку такого аппарата в домашних условиях. И если думаете, что это развлечение исключительно для детей, то вы не правы: авторы проекта говорят, что в кокпите может разместиться взрослый человек.

Гонки на «ящиках из-под мыла» — это масштабное развлечение, в котором участвуют повозки, движущиеся по наклонной трассе за счет силы тяжести.

Фото: Hyundai

Видео: Youtube, канал Hyundai Europe