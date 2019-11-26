А что, если... превратить Defender в «буханку» — журнал За рулем

А что, если... превратить Defender в «буханку»

Дизайнер представил, что еще можно сделать из британского внедорожника. Получился уазовский старожил.

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В мире достаточно полноприводных минивэнов, микроавтобусов и фургонов, но именно с ульяновским внедорожником что-то роднит эти рендеры, на которых Defender (хотя это уже и не в полной мере он) предстает в однообъемном кузове.

Наверное, это «что-то» — утилитарность, армейская родословная и богатая история, пусть в данном случае и вымышленная. Отметим, впрочем, что УАЗ-452 был самостоятельной моделью, а не производной от некоего внедорожника.

Тем не менее фантазия дизайнера под псевдонимом Samirs Customs стоит того, чтобы присмотреться к ней. Пожалуй, самое привлекательное в проекте то, что в дизайне использованы стандартные элементы кузова короткобазного Дефендера прежней генерации, но из них составлено нечто совершенно новое.

Кажется, что проект можно сравнительно легко реализовать, особенно если проникнуться концепцией «мечты туристов и искателей приключений», как позиционирует творение автор. Хотя вопросы по доступу в салон и размещению водителя и переднего пассажира тут возникают довольно серьезные...

Фото: Instagram, @samirscustoms

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Отзывы о Land Rover Defender (4)

Land Rover 2008 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

нет

Недостатки:

летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).

Комментарий:

Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё — смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом — конструктор ...

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