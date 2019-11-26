А что, если... превратить Defender в «буханку»

Дизайнер представил, что еще можно сделать из британского внедорожника. Получился уазовский старожил.

В мире достаточно полноприводных минивэнов, микроавтобусов и фургонов, но именно с ульяновским внедорожником что-то роднит эти рендеры, на которых Defender (хотя это уже и не в полной мере он) предстает в однообъемном кузове.

Наверное, это «что-то» — утилитарность, армейская родословная и богатая история, пусть в данном случае и вымышленная. Отметим, впрочем, что УАЗ-452 был самостоятельной моделью, а не производной от некоего внедорожника.

Тем не менее фантазия дизайнера под псевдонимом Samirs Customs стоит того, чтобы присмотреться к ней. Пожалуй, самое привлекательное в проекте то, что в дизайне использованы стандартные элементы кузова короткобазного Дефендера прежней генерации, но из них составлено нечто совершенно новое.

Кажется, что проект можно сравнительно легко реализовать, особенно если проникнуться концепцией «мечты туристов и искателей приключений», как позиционирует творение автор. Хотя вопросы по доступу в салон и размещению водителя и переднего пассажира тут возникают довольно серьезные...

Gelandewagen от дизайнера Louis Vuitton тоже выглядит как фантазия, но он абсолютно реален.

Фото: Instagram, @samirscustoms