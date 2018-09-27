Страшное зрелище: Gelandewagen в руках парня из Louis Vuitton

Компания Mercedes-Benz показала результат сотрудничестве с дизайнером из США Вирджилом Абло, известным прежде всего тем, что он разрабатывает всю мужскую одежду бренда Louis Vuitton, а также является основателем собственного лейбла Off-White. Коллаборация получила название Project Gelandewagen и призвана продемонстрировать новый минималистичный подход к понятию роскоши.
Облик автомобиля нарочито простой — кузов лишен зеркал и дверных ручек и как будто обработан грубой наждачной бумагой, что вызывает ассоциации с незаконченной скульптурой или макетом. Пропорции кузова остались прежними, но силуэт стал куда приземистее. В интерьере гоночный дух еще отчетливее: руль от гиперкара Mercedes-AMG One, каркас безопасности, аналоговые шкалы приборов, кресла ковши и контрастирующие с цветом кузова черные сетки на окнах.
Арт-объект выставят на торги на аукционе Sotheby’s уже 14 сентября, а все вырученные средства передадут благотворительному фонду, оказывающему поддержку начинающим дизайнерам.
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Фото: Mercedes-Benz.