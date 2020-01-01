VW Arteon оказался слаб фарами

Несмотря на хорошие результаты краш-тестов, автомобиль не смог получить награду «Top Safety Pick +» от IIHS из-за тусклого света фар.

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Фары, которыми оснащается Volkswagen Arteon в базовой комплектации, получили оценку «плохо». При этом адаптивные светодиодные фары заработали оценку «хорошо». Как отметили в Страховом институте дорожной безопасности США (IIHS), «видимость была хорошей с обеих сторон, при движении по прямой и в поворотах, а ближний свет не превышал пределов яркости».

В ходе других тестов обновленный Arteon смог, остановившись, избежать столкновений с другими машинами на скоростях 19 и 40 км/ч. Благодаря системе автономного торможения он также предотвратил наезд на взрослых пешеходов и детей.

В стандартную комплектацию Arteon входит не только система автономного экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, но и системы предупреждения о возможности лобового столкновения, мониторинга слепых зон, помощи при движении задним ходом, а также автоматическая система торможения после столкновения, ESC, ABS и восемь подушек безопасности.

В России 4-дверное купе Volkswagen Arteon предлагается в двух комплектациях, R-Line и R-Line Premium, по цене от 2 639 000 и от 2 999 000 рублей соответственно.

На днях компания VW представила новый кемпер на базе модели Caddy, который скоро поступит в продажу, в том числе и в России.

Фото: Volkswagen