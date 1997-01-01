Granta Cross Quest: объявлены цены и комплектации

Версия оказалась не самым дорогим «кроссом».

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АВТОВАЗ объявил цены и начал собирать предзаказы на новую версию Гранты. Спецсерия получила название Granta Cross Quest. Новинку предложат с двумя вариантами двигателя — 87 и 106 л.с. Оба варианта сочетаются только с 5-ступенчатой механической трансмиссией.

Стало привычным ждать от специальных серий высоких цен, но Granta Cross Quest оказалась не самым дорогим «кроссом», по ценам попав между двумя вариантами комплектации Comfort (собственно, именно на этой комплектации спецсерия и основана). Granta Cross Quest с 87-сильным мотором стоит 637 900 рублей, а с 106-сильным — 652 900 рублей.

В списке оснащения: подогревы лобового стекла, передних сидений и зеркал, климат-контроль, аудиосистема на 4 динамика, парктроник, две подушки безопасности, водоотталкивающая обивка сидений, резиновый коврик и две фиксирующие сетки в багажнике. Спецсерия Granta Cross Quest предусматривает крышу и рейлинги черного цвета, 15" легкосплавные диски особого дизайна. Пресс-служба уточняет, что если приобретать все эти опции в розницу, выйдет дороже на 26%.

У дилеров Lada машины уже должны быть в наличии — производство стартовало в последние дни августа.

Фото: АВТОВАЗ