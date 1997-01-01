Началось производство Lada Granta Cross Quest — журнал За рулем

Началось производство Lada Granta Cross Quest

Рецепт, опробованный на Ларгусе, решили применить к Гранте. Но не в точности — есть нюансы.

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На заводе в Тольятти стартовало производство специальной версии модели Lada Granta — она получила название Granta Cross Quest, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Внешне модификацию можно отличить по крыше, рейлингам и колесным дискам, окрашенным черной эмалью «Пантера». Диски, кроме того, имеют алмазную огранку спиц. На двери багажника шильдик «Quest».

Вышивка с той же надписью есть и на сиденьях, а их обивка выполнена из новой для Lada грязе- и водоотталкивающей ткани. По технической части изменений нет. «Кроссовая» составляющая присутствует: обвес из неокрашенного пластика, как на обычных «кроссах», призван предохранять ЛКП от повреждений; сохранен и дорожный просвет в 198 мм.

Цены и дата выхода на рынок для специальной версии пока не указываются. Напомним, Granta Cross Quest — уже вторая в линейке «Квестов», первым был Largus Cross Quest. Его основное отличие от «основного кросса» не в черной крыше (она того же цвета, что и кузов), а в передних сиденьях с выраженной боковой поддержкой и трехступенчатом обогреве.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (19)

LADA 1997 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

лгп

Недостатки:

лгрп

Комментарий:

Здравствуйте, друзья. Интересный тест, спасибо автору. Я тоже создал автомобильный сайт. Сейчас заказал продвижение на сервисе http://ktoprodvinul.ru/ , хочу чтоб отображался на передовых позициях в поисковике. Буду не только продавать, но и обменивать автозапчасти. Позже напишу и название сайта.

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