Началось производство Lada Granta Cross Quest

Рецепт, опробованный на Ларгусе, решили применить к Гранте. Но не в точности — есть нюансы.

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На заводе в Тольятти стартовало производство специальной версии модели Lada Granta — она получила название Granta Cross Quest, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Внешне модификацию можно отличить по крыше, рейлингам и колесным дискам, окрашенным черной эмалью «Пантера». Диски, кроме того, имеют алмазную огранку спиц. На двери багажника шильдик «Quest».

Вышивка с той же надписью есть и на сиденьях, а их обивка выполнена из новой для Lada грязе- и водоотталкивающей ткани. По технической части изменений нет. «Кроссовая» составляющая присутствует: обвес из неокрашенного пластика, как на обычных «кроссах», призван предохранять ЛКП от повреждений; сохранен и дорожный просвет в 198 мм.

Цены и дата выхода на рынок для специальной версии пока не указываются. Напомним, Granta Cross Quest — уже вторая в линейке «Квестов», первым был Largus Cross Quest. Его основное отличие от «основного кросса» не в черной крыше (она того же цвета, что и кузов), а в передних сиденьях с выраженной боковой поддержкой и трехступенчатом обогреве.

Такой Ларгус был представлен еще в конце июля, дилеры уже успели получить автомобили, но цены до сих пор не объявлены.

Фото: АВТОВАЗ