АВТОВАЗ остановил сборку машин на платформе B0 — журнал За рулем

АВТОВАЗ остановил сборку машин на платформе B0

Данные носят неофициальный характер. Согласно им, конвейер простоял два часа.

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15 сентября на заводе АВТОВАЗа в Тольятти произошла остановка сборочной линии B0, где собирают автомобили на одноименной платформе — Lada Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero. Подчеркнем, информация носит неофициальный характер, об остановке сообщило независимое сообщество AvtoVAZ News. Причиной остановки источник называет дефекты у собираемых автомобилей и их неполную комплектность. Во вторник, по этим данным, линия конвейера простояла два часа.

Это время понадобилось, чтобы частично освободить участки досборки и устранения дефектов от автомобилей с какими-либо несоответствиями товарному образцу. По информации автора поста, сейчас лишь около 20% автомобилей сразу сходит с вазовского конвейера без дефектов, в то время как официальная статистика говорит о 80% так называемого прямого схода.

Одним из факторов, снижающих процент прямого схода, называют оптимизацию численности персонала — на отдельных участках работники буквально не успевают выполнять все операции. Указывается также, что выявленные дефекты не вносятся в базу данных и занижаются для создания благоприятной производственной картины.

Пресс-служба предприятия такого рода информацию традиционно не комментирует и на подобные запросы не отвечает. В данном случае никакого официального комментария по описанной ситуации опубликовано также не было.

Фото: ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

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