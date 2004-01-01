На конвейере АВТОВАЗа скончался рабочий

Увидев неладное, коллеги поспешили оказать ему первую помощь, но ничего не помогло.

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Во вторник 18 августа на сборочном конвейере линии В0 завода АВТОВАЗ в Тольятти скончался 49-летний рабочий Александр Давыдов. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. О происшествии написало сообщество «Рабочие АВТОВАЗа», затем новость подхватили другие заводские паблики и местные СМИ.

Позднее сотрудники предприятия, знакомые с ситуацией, сообщили в соцсетях, что Давыдов отработал свою смену, но начальство попросило его остаться на четыре сверхурочных часа. Отработать он их не успел. Увидев неладное, коллеги поспешили оказать Александру первую помощь, но ничего не помогло — медик прибыл на место слишком поздно. Еще раз подчеркнем, что пока данная информация носит предварительный характер.

На конвейерной линии В0 в Тольятти собирают автомобили Lada Largus и XRay, а также Renault Logan и Sandero. Александр Давыдов работал на этой линии оператором механосборочных работ. В октябре ему должно было исполниться 50 лет, у него осталось двое детей.

Два года назад, в августе 2018 года, на АВТОВАЗе уже регистрировали инцидент со смертельным исходом: на производстве скончался литейщик.

А недавно на одной из улиц Тольятти едва не взорвался грузовик.

Фото: Валерий Шарифулин/ITAR-TASS