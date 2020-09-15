Новый Chery Tiggo 8 Pro появится в России в 2021 году

Известны и ориентировочные цены — от 1 730 000 рублей.

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Новый флагман китайского бренда, который уже в октябре ожидает премьера на домашнем рынке под именем Chery Tiggo 8 Plus, на российский рынок попадет во второй половине 2021 года как Chery Tiggo 8 Pro, пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу российского представительства Chery. Сроки пока ориентировочные, но сам факт грядущего российского дебюта теперь подтвержден.

Есть и информация о ценах, но эти данные получены из неофициальных источников. Примерным ориентиром нижней планки может служить сумма в 1 730 000 рублей, то есть цены Tiggo 8 Pro будут стартовать примерно с того уровня, на котором заканчивается прайс «обычного» дореформенного Tiggo 8, продающегося сейчас в России. А максимальная комплектация Tiggo 8 Pro будет стоить около 1 850 000 рублей.

У Tiggo 8 Pro будет 7-местный салон и новый 186-сильный турбомотор 1.6Т, работающий в паре с роботом DCT. Одна из характерных особенностей — интеллектуальная головная оптика со световым пучком, способным отклоняться на величину до 15° при прохождении поворотов.

Внешность Tiggo 8 Pro решена в новом фирменном стиле, который примерил уже продающийся в России Tiggo 7 Pro, а салон будет перекликаться с премиальным компакт-кроссом Exeed LX, который недавно прошел российскую сертификацию.

Фото: Chery