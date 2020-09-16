Зоны управления легко различимы на ощупь, они трехмерные и тактильно отличаются от остального покрытия рулевого колеса.

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Рулевые колеса с разомкнутым ободом, напоминающие штурвал самолета, знакомы нам еще по футуристичным концепткарам 1970–80 годов. Финский консорциум Origo наполнил известную идею новым смыслом: их концепт рулевого колеса призван решить проблему перенасыщения современного автомобиля органами управления, ведь систем, которыми нужно управлять водителю, все больше — и это отвлекает от вождения.

«Первоначальная идея состояла в том, чтобы бросить вызов существующему статус-кво традиционного руля, как интерфейса между человеком и автомобилем, а не просто заменять аналоговые элементы управления сенсорными» — говорит Миика Хейккинен, ведущий дизайнер Northern Works, одной из компаний консорциума.

То есть предлагается не менять обычные кнопки на сенсорные, а в корне изменить сам принцип взаимодействия с машиной. Две специальные зоны на руле слева и справа, фактически представляющие собой выпуклые тачскрины, могут быть подключены ко всем функциям машины, которыми теперь можно управлять с помощью только больших пальцев, не снимая рук с руля. Если, конечно, не придется поворачивать руль «в перехват».

Зоны управления легко различимы на ощупь, они трехмерные и тактильно отличаются от остального покрытия рулевого колеса, а управление с помощью больших пальцев давно стало привычным для современного человека, не расстающегося со смартфоном. Разработка уже получила престижную премию German Design Award 2021, но о конкретных перспективах практического применения пока информации нет.

В компании Jaguar Land Rover тоже работают над проблемой сосредоточенности водителя на дороге и разрабатывают бесконтактный сенсорный экран.

Видео: Youtube, канал Canatu