Mitsubishi обновляет Eclipse Cross. Первый тизер

Начало продаж — в первом квартале 2021 года. Перспективы оказаться в России — есть.

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Mitsubishi готовит обновление для компактного кроссовера Eclipse Cross — модель вышла на рынок в 2017 году и к настоящему моменту нуждается в фейслифте. В преддверии презентации японская марка опубликовала тизер обновленной версии кроссовера.

Компания отмечает, что дизайн передней и задней частей автомобиля радикально изменится. А тизер указывает на то, что это будут изменения в сторону показанного в 2017 году концепта e-EVOLUTION — тогда подчеркивалось, что он демонстрирует дизайн моделей Mitsubishi 2022 года. Обновленный Eclipse Cross как раз заявлен как автомобиль 2022 модельного года.

Похоже, обновленный Eclipse станет первой моделью в новом стиле Mitsubishi. Продажи начнутся с рынка США в первом квартале 2021 года. Далее модель может оказаться в России, ведь нынешний Eclipse Cross с 1,5-литровым 150-сильным турбомотором, вариатором и двумя вариантами привода (передний или полный) у нас продается: диапазон цен составляет от 2 020 000 до 2 366 000 рублей.

А вот в Европе Eclipse Cross точно не появится — марка полностью покинет Старый Свет в течение ближайших трех лет.

Фото: Mitsubishi