Большинство водителей не доверяет новым мультимедийным «фишкам»

Выяснилось, что современные системы довольно часто ломаются и являются основным источником потери внимания за рулем.

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Интересное исследование было проведено в Великобритании: 1000 автомобилистов опросили на предмет доверия системам так называемого инфотеймента, т.е. информационно-развлекательным сервисам автомобиля. Исследование показывает, что несовершенство этих систем заставляет многих водителей относиться к ним с опаской.

Шесть из десяти водителей не доверяют современным информационно-развлекательным системам, потому что они имеют тенденцию ломаться и отвлекать внимание, пишет Autoevolution со ссылкой на компанию Rivervale Leasing, проводившую опрос. Что касается поломок — на то, что какая-то из функций в какой-то момент перестала работать — подключение по Bluetooth, навигация, интеграция со смартфоном через Android Auto или Apple CarPlay — указал каждый третий водитель.

Панель приборов автомобиля Tesla Model 3

Относительно потери внимания результаты говорят, что информационно-развлекательные системы является основным его источником: 49% опрошенных британцев считают, что громкие игры, оповещения навигатора, а также сам навигатор (особо подчеркивается навигация в дополненной реальности) заставляют терять фокус при нахождении за рулем. Также отмечено, что далеко не все готовы к системам с голосовым управлением, причем 46% респондентов отдают предпочтение сенсорным экранам, и только 38% — традиционным кнопкам.

Возможно, в будущем обозначенные в исследовании проблемы будут решены с помощью рулевого колеса, с которого можно управлять всеми системами автомобиля.

Фото: Tesla