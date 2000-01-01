Подорожали все модели УАЗа

Это подорожание — не чета августовскому: Хантер, например, прибавил в цене сразу 20 000 рублей.

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Ульяновский автозавод подверг очередной корректировке плайс-листы на свою продукцию. На сей раз подорожали абсолютно все модели внедорожников отечественной марки. Модели Патриот и Пикап в большинстве комплектаций стали дороже на суммы от 10 000 до 15 000 рублей, что составляет 0,9 — 1,2% от прежней цены.

Новые цены на Патриот находятся в диапазоне от 928 000 до 1 390 000 рублей. Но подорожали не все версии: на специальные серии Antarctic Edition и Экспедиционный пока сохраняются прежние прайсы, от 1 039 900 до 1 301 000 рублей.

Хантер подорожал более существенно: у него прибавка составила сразу 20 000 к любой из комплектаций — то есть модель выросла в цене на 1,9 — 2,5%, отмечает Цена.Авто. Актуальные цены на классическую модель УАЗа — от 814 000 до 1 078 900 рублей. Напомним, что до этого УАЗ поднимал цены на свою продукцию совсем недавно, в августе, но тогда корректировка было небольшой, всего на 2000 рублей.

Для Патриота теперь предлагается «масштабированная пробная поездка» — тур выходного дня на четверых за 15 000 рублей.

Фото: УАЗ.