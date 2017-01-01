УАЗ продает туры выходного дня на Патриотах

Сейчас доступны маршруты в окрестностях Тулы и Твери.

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Ульяновский автозавод запустил проект «Путешествуй с командой УАЗ», который предполагает проведение туров выходного дня. В рамках тура вы за рулем внедорожника УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач под наблюдением инструктора проходите живописный маршрут. Будут использоваться автомобили из парка компании. На предприятии проект называют «масштабированной альтернативой пробной поездке».

Получить навыки управления внедорожником, проверить Патриот в родной стихии, а также провести время в хорошей компании и расширить кругозор — в этом, по задумке авторов проекта, его основные цели. Кроме отработки приемов вождения полноприводного автомобиля участников ждет обучение движению в колонне, правильному прохождению бродов и безопасной работе с тросом и лебедкой.

На спецучастке одного из маршрутов

Обещаются маршруты различной протяженности и сложности, но сейчас в специальном разделе официального сайта доступны два: «Соль Тверской земли» и «К Туле без пряника и самовара...», оба включают красивые туристические точки и несколько спецучастков с различными видами бездорожья. Старт — рано утром, финиш — около полуночи. Можно поехать одному, а можно взять с собой от одного до троих попутчиков. Цена в любом случае — 15 000 рублей.

Ранее мы рассказали о том, что сделали на УАЗе, чтобы Патриот не ржавел.

Фото: УАЗ