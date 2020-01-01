Агрегаторы или таксопарки должны будут нанимать водителей в штат.

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Необходимость нанимать водителей в штат агрегаторов такси и парков, предусмотренная в новом законопроекте, касающемся такси, приведет к тому, что поездки станут дороже на 22–23%. Такие цифры приводит Институт экономической политики имени Гайдара. Это связано с необходимостью налоговых отчислений, которые сейчас платят сами водители. В результате издержки компаний увеличатся на 30%.

Таким образом, такси уже не сможет конкурировать с каршерингом, и спрос на услугу снизится на 25%, приводит «Коммерсантъ» один из выводов, который сделали исследователи. Сегодня таксисты являются индивидуальными предпринимателями или самозанятыми, заключающими договоры с таксопарками и агрегаторами. Нововведение же должно сделать поездки на такси безопаснее, так как за водителей будут отвечать те или иные организации.

Сегодня средняя стоимость поездки на такси, например, в Москве составляет 430 рублей. Следовательно, после принятия нового закона о такси она вырастет до 530 рублей.

О проблемах рынка такси вы можете узнать здесь.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»