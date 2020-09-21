Двое мужчин ограбили каршеринг на 8 млн руб.

Воры, снимавшие детали с прокатных автомобилей, задержаны полицией.

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Один арестованный мужчина оказался водителем такси, а другой — мастером, специализирующимся на ремонте выхлопных систем. Именно поэтому злоумышленники снимали с автомобилей каршеринга дорогие каталитические нейтрализаторы выхлопных газов. О воровстве деталей в полицию заявили представители одной из каршеринговых компаний. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

«В результате разыскных мероприятий оперативники установили, что для совершения противоправных деяний сообщники используют один из боксов многоуровневой парковки в районе Зябликово города Москвы. Именно туда заезжали арендованные машины, с которых похищались детали», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Воры были пойманы с поличным во время снятия катализатора с очередного каршерингового автомобиля.

«По предварительной информации, в течение трех месяцев сообщникам удалось похитить свыше 40 катализаторов. Ущерб, причиненный каршеринговой компании, превышает 8 млн рублей», — отметили в полиции.

До суда задержанные были отпущены под подписку о невыезде.

Злостным нарушителям хотят запретить пользоваться каршерингом.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Видео: ГУ МВД России по Москве