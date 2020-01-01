Вице-губернатор ушел в отставку из-за пьяного ДТП сына

В результате аварии погиб человек и пострадали три автомобиля.

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Из-за аварии, произошедшей по вине сына три дня назад, брянский вице-губернатор Александр Резунов принял решение подать в отставку.

Авария произошла на улице Ленина в центре Брянска. Автомобиль Volkswagen Touareg врезался в задний бампер стоящей перед перекрестком Тойоты, ее выбросило на полосу встречного движения, где с ней столкнулся Mitsubishi Lancer.

В результате двух ударов водитель Toyota получил смертельные ранения и умер в больнице. По данным полиции, сын вице-губернатора Максим отказался проходить медицинское освидетельствование, но свидетели аварии заявляют, что он был нетрезв. В отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело.

«Я не хочу, чтобы эта ситуация каким-то образом повлияла на ту большую работу, проводимую губернатором, его командой. Пусть правоохранительные органы проводят всю работу по закону, — я принял для себя решение. Я ухожу в отставку. Мои глубочайшие соболезнования семье погибшего. Прошу простить. Если чем-то могу помочь, я готов, и мой сын», — говорится в заявлении Резунова, опубликованном пресс-службой администрации региона.

До аварии 33-летний сын вице-губернатора отвез своего ребенка на лечение в Москву. Затем, вернувшись, он попросил отца отвезти его самого в больницу с ушибом руки, где мужчине наложили гипс.

«Как происходило все дальше, я не знаю. В каком он был состоянии — сказать тоже не могу…. Пусть все будет по закону. Пусть следствие определит и степень его вины», — сказал Резунов.

Почти половина всех аварий происходит в первые минуты после начала движения.

Фото: @secret_32 / vk.com