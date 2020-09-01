Снова подорожали BMW

И это второй раз за месяц.

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В начале сентября три модели BMW — купе 4-й серии, седан 5-й серии и лифтбек 6-й серии GT — стали дороже на 40–430 тыс. руб. Теперь сменили ценники двенадцать других моделей — их стоимость выросла на 40–300 тыс. руб., или на 0,5–4,6% относительно прежних цен.

До 100 тыс. руб. подорожали кроссовер Х1 (теперь его цена варьируется от 2130 тыс. до 3150 тыс. руб.), а также седаны 3-й серии (от 2580 тыс. до 4820 тыс. руб.) и 2-й серии Gran Coupe (от 2130 тыс. до 3930 тыс. руб.).

До 200 тыс. руб. прибавили к цене кроссоверы Х2 (теперь они стоят от 2180 тыс. до 3230 тыс. руб.), Х3 (от 3660 тыс. до 6130 тыс. руб.), Х4 (от 3970 тыс. до 6460 тыс. руб.), Х7 (кроме базовых версий; от 6660 тыс. до 10 510 тыс. руб.) и Z4 (от 3690 тыс. до 5750 тыс. руб.).

Больше всего — до 300 тыс. рублей — подорожали BMW 7-й серии (актуальный прайс-лист — от 6500 тыс. до 13 860 тыс. руб.), M2 Coupe (от 5460 тыс. до 8032 тыс. руб.), а также кроссоверы X5 (от 5010 тыс. до 8490 тыс. руб.) и Х6 (от 5880 тыс. до 8590 тыс. руб.).

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