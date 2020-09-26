С удивлением узнали, что и сейчас 12,5% водителей обходятся без «автогражданки».

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С 5 сентября 2020 года тарифный коридор, по которому рассчитывают стоимость полиса ОСАГО, расширился на 10% — вверх и вниз. Если раньше минимальная ставка была 2746 рублей, то с 5 сентября эта сумма понизилась до 2471 рубля, зато максимальное значение базовой ставки перешагнуло рубеж в 5000 и составляет теперь 5436 рублей (было 4942 руб.).

Как эти изменения воспринимают россияне? Это решили выяснить специалисты аналитического агентства «Автостат» и «За рулем». В ходе онлайн-опроса, который проходил с 7 по 21 сентября, более 3400 респондентов рассказали, будут ли они покупать полис, если его стоимость увеличится в два раза.

Большинство (45,2%) опрошенных проявили себя законопослушными гражданами и заявили, что готовы оформить «автогражданку» даже по такой цене, поскольку не видят других вариантов. Каждый четвертый (27,7%) участник ответил, что откажется от покупки, поскольку такая стоимость станет неподъемной для его бюджета. Порядка 15% автовладельцев готовы искать варианты выхода из этой ситуации и «договариваться» с гаишниками, не покупая при этом самого полиса. А 12,5%, то есть каждый восьмой, заявили, что и сейчас ездят без обязательной страховки, несмотря на штраф от 500 до 800 рублей.

Комментирует руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов:

— Последний раз, когда страховал автомобиль, заплатил около 4 тысяч рублей. Думаю, если стоимость полиса ОСАГО и вырастет до 8 тысяч, все равно буду покупать страховку — ездить на автомобиле нужно, а нарушать правила я не привык, даже если штраф за это не очень высокий.

Но в то, что ОСАГО может подорожать вот так резко, в два раза, я не верю. Реально такое может случиться только в течение нескольких лет. Хотя если на это и пойдут, то логично будет столь же радикально ужесточить и штраф за езду без страховки — и не в два, а как минимум в пять раз! Чтобы неповадно было…

А еще авторам подобных инициатив, в том числе и в правительстве, было бы неплохо задуматься над тем, как поднять уровень жизни россиян. Чтобы хватало и на дорогую страховку, и на высокие штрафы… Наверное, такой вариант устроил бы многих.

Cитуацию прокомментировали в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА):

— Рост стоимости полисов ОСАГО в два раза — сценарий фантастический. Конкретный добропорядочный автовладелец может столкнуться с такой ситуацией, только если станет за год виновником более трех ДТП.

Что касается доли автовладельцев, которые ездят без полиса, то, согласно проведенному в Москве эксперименту по выявлению водителей без полисов ОСАГО при помощи камер, она составляет около 3%. Правда, тут важно отметить, что эта доля существенно выше среди водителей такси: поскольку убыточность в этом сегменте очень высока, ОСАГО для такси стоит в 1,6 раза дороже, чем для автомобиля физлица. К сожалению, довольно часто водители такси сознательно приобретают фальшивый полис.

Возможно, среди принявших участие в опросе велика доля таксистов, что объясняло бы такой высокий процент тех, кто указал, что ездит без «автогражданки».