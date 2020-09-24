Исследование показывает: чаще всего в качестве первой машины россияне выбирают подержанную.

Чем руководствуются жители России при выборе первого автомобиля, выяснили эксперты Авито Авто. Оказалось, что у большинства респондентов первый автомобиль появился в 21–25 лет (33%) либо в 26–35 лет (34%). 20% стали владельцами своего первого транспортного средства в 18–20 лет. В промежутке с 36 до 50 лет первый автомобиль приобрели 12% участников исследования. В возрасте старше 50 лет свой первый автомобиль приобрели только 0,4% опрошенных.

29% опрошенных впервые купили автомобиль у родственников или знакомых, 17% — в официальном дилерском центре и 15% — через онлайн-площадку объявлений. Через интернет первые машины чаще всего покупают машине молодые люди, в группах от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет таковых оказалось по 31%.

Покупая первый автомобиль, россияне предпочитают ориентироваться на вторичный авторынок. 24% опрошенных указали, что их первый автомобиль был в возрасте от 5 до 10 лет, у 22% респондентов первым стал автомобиль в возрасте от 3 до 5 лет. Еще 12% участников исследования, приобретая первый автомобиль, остановились на варианте в возрасте до 3 лет. 20% респондентов в качестве первого приобрели новый автомобиль, а 19% опрошенных выбрали первую машину старше 10 лет.

При это 59% предпочли отечественный автомобиль. Интересно, что среди мужчин доля тех, кто покупал в качестве первого отечественный автомобиль выше, чем среди женщин: 66% против 51%.

На чем новички акцентировали свое внимание прежде всего? 57% ключевым фактором назвали стоимость, состояние автомобиля оказалось на втором месте по значимости, этот вариант ответа выбрали 45% опрошенных. На третьей позиции оказалась марка первого автомобиля — она имела значение для 28% респондентов. В топ-5 основных критериев также вошли экономичность (20%) и пробег (19%).

Среди «неважных» факторов оказались мощность двигателя — ее отметили только 15% респондентов, проходимость — 12%, вместительность — 10%. Только для 10% участников исследования был важен цвет первого автомобиля, а 7% — его технологичность.

Большинство опрошенных указали, что их первая машина стоила менее 300 000 рублей: 41% приобрели его дешевле 100 000 рублей, а 29% уложились в ценовой диапазон от 100 000 до 300 000 рублей.

12% опрошенных сказали, что их первая машины стоила от 300 000 до 500 000 рублей, а 9% — от 500 000 до 1 000 000 рублей. Дороже 1 000 000 рублей первый автомобиль смогли себе позволить только 3% респондентов.

Лидером покупки дорогого автомобиля в качестве первого транспортного средства ожидаемо оказалась Москва — больше 1 000 000 рублей на первый автомобиль потратили 7% опрошенных. В Екатеринбурге этот показатель оказался 6%, а в Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Красноярске — по 5%.

В исследовании приняли участие 10 000 респондентов из разных регионов России.

Между тем, сейчас появилась возможность и вовсе не покупать автомобиль, а, получив права, пользоваться услугой каршеринга. Чтобы новички чувствовали себя увереннее, в «Делимобиле» даже собираются ввести специальные обучающие программы для абитуриентов автошкол.



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