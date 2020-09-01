Автомобильную аптечку назовут по-новому

Название решили сделать более информативным. Чтобы никто не путался.

Название автомобильной аптечки будет изменено, сообщил агентству ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по первой помощи Леонид Дежурный. Произойдет это после вступления в силу нового приказа Министерства здравоохранения РФ о ее составе. В августе мы писали, что Минздрав решил переосмыслить наполнение автоаптечки, в частности, малые и стерильные бинты предложил заменить на бинты больших размеров.

Леонид Дежурный сообщил, что с 1 января старый приказ прекратит свое действие и будет утвержден новый состав автомобильной аптечки. Одновременно изменится и ее название, чтобы люди не путались и не считали, что она на все случаи жизни. Если раньше она называлась «аптечка первой помощи автомобильная», то теперь — «аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП (автомобильная)». Таким образом, полагают в ведомстве, удастся четче обозначить, для чего именно она нужна.

Минздрав решил обновить состав автомобильной аптечки, положить в нее маски и уменьшить количество бинтов. Подробнее об этом — в нашей публикации.



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