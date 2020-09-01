Автомобильную аптечку назовут по-новому

Название автомобильной аптечки будет изменено, сообщил агентству ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по первой помощи Леонид Дежурный. Произойдет это после вступления в силу нового приказа Министерства здравоохранения РФ о ее составе. В августе мы писали, что Минздрав решил переосмыслить наполнение автоаптечки, в частности, малые и стерильные бинты предложил заменить на бинты больших размеров.
Леонид Дежурный сообщил, что с 1 января старый приказ прекратит свое действие и будет утвержден новый состав автомобильной аптечки. Одновременно изменится и ее название, чтобы люди не путались и не считали, что она на все случаи жизни. Если раньше она называлась «аптечка первой помощи автомобильная», то теперь — «аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП (автомобильная)». Таким образом, полагают в ведомстве, удастся четче обозначить, для чего именно она нужна.
- Минздрав решил обновить состав автомобильной аптечки, положить в нее маски и уменьшить количество бинтов. Подробнее об этом — в нашей публикации.
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