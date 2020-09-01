АВТОВАЗ выпустил 30-миллионный автомобиль (видео) — журнал За рулем

АВТОВАЗ выпустил 30-миллионный автомобиль (видео)

Новенькая красная Гранта в исполнении #CLUB станет музейным экспонатом.

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Конвейер АВТОВАЗа в Тольятти выпустил 30-миллионный автомобиль. Юбилейная машина — это красная Granta в специальном исполнении #CLUB. Дальнейшая судьба автомобиля уже решена: по информации от пресс-службы Lada, он отправится в корпоративный музей.

Таким образом, на выпуск 30 миллионов автомобилей автогиганту понадобилось 50 лет: 19 апреля 2020 года АВТОВАЗ отметил полвека со дня выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101. Согласно официальной информации, юбилейный автомобиль сошел с конвейера 24 сентября в присутствии генерального директора Renault Луки де Мео и президента АВТОВАЗа Ива Каракатзаниса.

Однако независимые источники утверждают, что машина с круглым порядковым номером увидела свет еще на прошлой неделе, а торжественный момент отложили до приезда главы Renault. По другой информации, юбилейную Гранту и вовсе готовили еще в апреле, чтобы «выпустить» ровно через 50 лет после первого автомобиля, но коронавирус внес в красивый символизм свои коррективы.

Подобные исторические выверты случаются на АВТОВАЗе не в первый раз: известно, например, что широко растиражированные кадры с автомобилем ВАЗ-2101 и транспарантом «Принимай, Родина, первый автомобиль! (апрель, 1970 г.)» на самом деле были сняты не в 1970-м, а многие годы спустя.

Тем не менее, в грядущие выходные заводчане будут отмечать День машиностроителя, и очередной корпоративный юбилей придется как нельзя более кстати. Отметим, что из 30 миллионов машин самой массовой вазовской моделью остается первая: за 18 лет выпуска седан ВАЗ-2101 и его модификации разошлись по миру тиражом около 4,8 миллионов экземпляров.

Фото: АВТОВАЗ
Видео: Youtube, канал «НА ЗАВОДЕ»

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Отзывы о LADA Granta (19)

LADA 1997 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

лгп

Недостатки:

лгрп

Комментарий:

Здравствуйте, друзья. Интересный тест, спасибо автору. Я тоже создал автомобильный сайт. Сейчас заказал продвижение на сервисе http://ktoprodvinul.ru/ , хочу чтоб отображался на передовых позициях в поисковике. Буду не только продавать, но и обменивать автозапчасти. Позже напишу и название сайта.

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