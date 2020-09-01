АВТОВАЗ выпустил 30-миллионный автомобиль (видео)

Новенькая красная Гранта в исполнении #CLUB станет музейным экспонатом.

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Конвейер АВТОВАЗа в Тольятти выпустил 30-миллионный автомобиль. Юбилейная машина — это красная Granta в специальном исполнении #CLUB. Дальнейшая судьба автомобиля уже решена: по информации от пресс-службы Lada, он отправится в корпоративный музей.

Таким образом, на выпуск 30 миллионов автомобилей автогиганту понадобилось 50 лет: 19 апреля 2020 года АВТОВАЗ отметил полвека со дня выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101. Согласно официальной информации, юбилейный автомобиль сошел с конвейера 24 сентября в присутствии генерального директора Renault Луки де Мео и президента АВТОВАЗа Ива Каракатзаниса.

Однако независимые источники утверждают, что машина с круглым порядковым номером увидела свет еще на прошлой неделе, а торжественный момент отложили до приезда главы Renault. По другой информации, юбилейную Гранту и вовсе готовили еще в апреле, чтобы «выпустить» ровно через 50 лет после первого автомобиля, но коронавирус внес в красивый символизм свои коррективы.

Подобные исторические выверты случаются на АВТОВАЗе не в первый раз: известно, например, что широко растиражированные кадры с автомобилем ВАЗ-2101 и транспарантом «Принимай, Родина, первый автомобиль! (апрель, 1970 г.)» на самом деле были сняты не в 1970-м, а многие годы спустя.

Тем не менее, в грядущие выходные заводчане будут отмечать День машиностроителя, и очередной корпоративный юбилей придется как нельзя более кстати. Отметим, что из 30 миллионов машин самой массовой вазовской моделью остается первая: за 18 лет выпуска седан ВАЗ-2101 и его модификации разошлись по миру тиражом около 4,8 миллионов экземпляров.

А чтобы выпустить 450 000 экземпляров модели Vesta, предприятию «Lada Ижевск» понадобилось чуть менее пяти лет.

Фото: АВТОВАЗ

Видео: Youtube, канал «НА ЗАВОДЕ»