Надо ввести упрощенную схему уничтожения контрафакта, считают заказчики исследования.

Материалы по теме Светодиоды для замены H4/H7 от OSRAM: бюджетные лампы с гарантией

Исследователи («ТИАР-Центр» по заказу компании OSRAM) отметили, что процент контрафактных автокомпонентов сопоставим с уровнем распространения контрафакта в России в целом, который достигает 30%.

Доля товаров, на которые незаконно нанесены защищенные товарные знаки, составляет около 11% всех подделок. Большинство контрафактных запчастей имеет маркировку, схожую с товарными знаками известных фирм, — это 2/3 всего объема контрафактной продукции.

Чаще всего подделывают расходники — фильтры, комплектующие тормозных систем, ремни и цепи, детали подвески, а также лампы. У некоторых расходников доля контрафакта достигает 45%, а чаще всего подделываются детали средней и низкой ценовых категорий.

Как правило, контрафактная продукция на 30–50% дешевле оригинала. Но популярность подделок обусловлена не только стоимостью, но и лояльным отношением автомобилистов к ним.

«У нас в компании выстроена целая система по борьбе с контрафактом, ведь использование некачественных подделок может привести не только к финансовым потерям из-за поломок автомобиля и проблемам на этапе технического обслуживания после истечения срока гарантии, а также к аварийным ситуациям на дорогах, например из-за искажения освещения. То есть можно сэкономить незначительную сумму здесь и сейчас, а потом потратить в разы больше на решение проблемы. Кроме того, нас заботит экологический аспект, так как контрафактная продукция выходит из строя гораздо быстрее», — отмечает, менеджер по продукту OSRAM Артем Нуриахметов.

Исследование OSRAM не осталось без последствий. На его основе предложено два блока мер для борьбы с контрафактными автокомпонентами. Первый предполагает создать категорию «автомобильных комплектующих с высоким значением для безопасности дорожного движения», ввести упрощенную процедуру уничтожения контрафакта.

Второй блок мер предлагает заняться выявлением и закрытием лабораторий, продающих сертификаты соответствия, наладить взаимодействие между таможенными органами стран ЕАЭС, что подразумевает использование единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, и привлечение Роспотребнадзора к борьбе с контрафактными автокомпонентами.

Стоит ли покупать лампы повышенной яркости? Ответ вы найдете здесь.

Фото: depositphotos.com