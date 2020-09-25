Отзывают Audi Q5: со спинками что-то не то

Под отзыв попали автомобили, проданные в этом году.

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Росстандарт информирует об отзыве 87 автомобилей Audi Q5, реализованных в 2020 году, VIN-коды этих кроссоверов можно найти в приложении, размещенном на сайте ведомства.

Причина отзыва — на передних сиденьях машин может быть дефект зазора на механизме регулировки спинки сиденья.

Дилеры проинформируют владельцев о необходимости заехать на сервис для устранения этой проблемы. Владельцы также могут и самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сверив его VIN—код с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта.

После владельцу необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. Работники сервиса проверят передние сиденья, и если обнаружат дефект, заменят спинку. Напоминаем, что отзывные кампании бесплатны и производятся за счет производителя.

В апреле под отзыв на российском рынке попали Audi TT, топливный бак которых может потерять герметичность в результате аварии.



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