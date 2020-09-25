Гран-при России Формулы-1: первая гонка со зрителями

На главной трибуне билеты стоят от 49 тысяч, и их осталось мало.

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В Сочи начался 10-й этап Гран-при России Формулы-1. Это шестая гонка на территории нашей страны и первые заезды года, которые, несмотря на пандемию, проходят при зрителях на трибунах. Более того, организаторы предусмотрели обширную развлекательную программу с выступлениями известных артистов — «Дискотеки Авария», «А'Студио» и Натали Имбрульи.

Сегодня начались первые свободные заезды. Завтра квалификация, в воскресенье в 14:10 — сама гонка, в ходе которой пилотам предстоит проехать 53 круга.

Главные претенденты на победу — пилоты Мерседеса Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Почему? Потому что до сих пор все гонки в Сочи выигрывала только эта команда. А вот за ней может быть интересно — мы бы поставили на хороший результат Макларена и Ландо Норриса.

Пилот команды McLaren Ландо Норрис. Обратите внимание на его наушники — это Klipsch T5 II True Wireless Sport специальной лимитированной серии McLaren Edition. Они будут в продаже с 28 сентября и стоят 25 200 рублей. Однако!

Некоторые гонщики Формулы-1 стали тестировать предсерийные прототипы новых автомобилей, высказывая интересные суждения о них.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС, Klipsch