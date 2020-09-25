Гран-при России Формулы-1: первая гонка со зрителями

В Сочи начался 10-й этап Гран-при России Формулы-1. Это шестая гонка на территории нашей страны и первые заезды года, которые, несмотря на пандемию, проходят при зрителях на трибунах. Более того, организаторы предусмотрели обширную развлекательную программу с выступлениями известных артистов — «Дискотеки Авария», «А'Студио» и Натали Имбрульи.
Сегодня начались первые свободные заезды. Завтра квалификация, в воскресенье в 14:10 — сама гонка, в ходе которой пилотам предстоит проехать 53 круга.
Главные претенденты на победу — пилоты Мерседеса Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Почему? Потому что до сих пор все гонки в Сочи выигрывала только эта команда. А вот за ней может быть интересно — мы бы поставили на хороший результат Макларена и Ландо Норриса.
- Некоторые гонщики Формулы-1 стали тестировать предсерийные прототипы новых автомобилей, высказывая интересные суждения о них.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС, Klipsch