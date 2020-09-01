Есть шутка, что подогрев заднего стекла придумали не просто так, для очищения его ото льда и снега или предотвращения запотевания, а для того, чтобы, когда толкаешь сломавшуюся машину, у тебя не мерзли руки.
Но толкать заглохший автомобиль можно и другим способом, который особенно хорош, когда вам никто не может помочь.
Толкать автомобиль в одиночку неудобно — наклон передней стойки не позволяет как следует упереться руками. При этом нужно держать одной рукой рулевое колесо, чтобы машина, которую не так просто остановить, шагая рядом, никуда не врезалась и не съехала в кювет. Ужасно неудобно! Но вспомните о ремнях безопасности.
Лайфхак простой: открываем окно водительской двери и саму дверь, вытягиваем ремень безопасности и закрываем дверь, затем впрягаемся в получившуюся петлю и шагаем, шагаем… Все гениальное — просто! Главное, не замять край двери.
- Чтобы автомобиль был удобным, выбирать его нужно лично, а не как герой этой истории — наугад по интернету.
Фото: depositphotos.com
Видео: Youtube