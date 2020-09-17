Заказал спорткар, а прислали… это

Получив вместо электрического спорткара розовый мини-электромобиль, покупатель решил его опробовать — он едет!

Можно ли покупать автомобили через интернет, заказывая их из Китая? Можно — товар вы получите. Тот или другой.

Конечно, покупка автомобиля не глядя — не самое разумное решение. Речь не о приобретении машин известных марок, которые мы много раз встречали на дорогах, а о машинах, виденных до этого только на экране монитора.

Молодой человек Инджа нашел объявление на Alibaba о продаже полностью электрического спортивного автомобиля по цене всего 31 000 долларов (примерно 2,33 млн рублей). Естественно, он его купил, так как узнал в спорткаре модель Qiantu K50, разработанную в Китае, но которая будет выпускаться в США и продаваться по цене около 125 000 долларов (около 9,4 млн рублей). Но сэкономить не получилось.

Вскрыв доставленную коробку, Инджа, к своему большому удивлению, обнаружил некое розовое подобие Смарта. Тогда-то молодой человек и подумал, что не стоило заказывать спорткар, который еще не встал на конвейер, в Китае, тем более что логотипы на его снимках были затерты в фотошопе.

Продавец предложил Индже частично возместить затраты, но, конечно же, только после серии угроз и просьб, а также публикации видео, посвященного мошенничеству, на Youtube.

В Поднебесной выпускается множество нелепых автомобилей, над которыми смеются сами китайцы.

Фото: Qiantu, Youtube

Видео: Youtube