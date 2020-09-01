Новые варианты Хантера (пока в виде рисунков) — журнал За рулем

Новые варианты Хантера (пока в виде рисунков)

Ценой небольших изменений, буквально в рамках стандартных заводских комплектаций, можно полностью поменять назначение автомобиля.

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УАЗ опубликовал фото нового Хантера

В начале августа 2020 года появились рендеры, которые можно было принять как следующую генерацию 469-го, то есть Хантера. Однако тогда никаких данных о привязке рисунков к инженерному и производственному процессам на Ульяновском автозаводе не было.

Сейчас официальное сообщество УАЗа в соцсети ВКонтакте опубликовало новые рисунки того же автора, дизайнера Сергея Крицберга. На них этот же концепт предстает в нескольких вариантах цветового оформления кузова. Кроме того, мы видим колеса в трех вариантах размерности, два варианта бампера, которые можно идентифицировать как стандартный и силовой, а также, наравне со стандартной конфигурацией кузова, одну спецверсию в стиле пляжного джипа с открытой задней частью кузова.

Эти кадры отлично показывают, как ценой небольших изменений — буквально в рамках стандартных заводских комплектаций — можно поменять назначение автомобиля: от сурового «проходимца», каким является нынешний Хантер, до флагманского внедорожника, в роли которого сейчас выступает Патриот. Впрочем, о запуске подобных автомобилей в серию по-прежнему нет ни малейшей информации.

  • Единственной грядущей новинкой УАЗа, подтвержденной официально, является лишь «Русский Прадо», глубоко модернизированный Патриот, у которого топ-версия будет иметь двигатель мощностью 170 л.с... Мог бы он выглядеть так, как показано на рендерах?

Фото: УАЗ

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Отзывы о УАЗ Hunter (1)

УАЗ 2014 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.

Недостатки:

дорогой при покупке

Комментарий:

нет

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