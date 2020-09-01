Собираемые с автомобилей данные смогут продаваться третьим лицам, но владельцам автомобилей обещают компенсации.

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Согласно проекту федерального закона, цифровая платформа «Автодата» будет собирать данные не только автомобилей, находящихся в собственности людей и компаний, но и автопроизводителей, а также владельцев дорог. Как пишет «Коммерсантъ», законопроект одобрен рабочей группой.

Все передаваемые данные, а это информация о техническом состоянии транспортных средств, навигационные данные, а также информация от бортовых систем, телематических устройств и систем Connected Car, будут обезличены. То есть привязки их к конкретному человеку не будет, обещают разработчики закона. Пользоваться же собранными данными смогут госструктуры, частные компании и сами автомобилисты, для которых на их основе разработают разные сервисы.

Сбор и использование данных транспортных средств сегодня никак не регламентируются. Это можно делать без ведома собственника автомобиля и передавать информацию куда угодно. Таким образом, новый закон должен будет навести порядок. Кроме того, собираемые данные должны принести пользу транспортной инфраструктуре: на их основе можно оптимизировать трафик в соответствии с наиболее востребованными маршрутами городского и междугороднего транспорта.

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