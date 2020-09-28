Новая программа «Народный каршеринг»: разъяснения

Для сдачи личного автомобиля в наем потребуется дополнительное страхование каско на период аренды.

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Департамент транспорта Москвы готовит новый сервис, благодаря которому сдавать свой автомобиль в аренду сможет любой желающий. Инициатива вызвала несколько вопросов, на которые Дептранс столицы ответил в своем Telegram-канале.

Никаких ограничений для желающих заработать на аренде своего автомобиля не будет. Но есть несколько оговорок. Как и все транспортные средства в РФ, автомобили должны иметь действующий страховой полис ОСАГО. На период же аренды будет дополнительно активироваться страхование по каско, счет за которое будет приходить владельцу сдаваемой в наем машины.

При этом все штрафы, выписанные в момент аренды автомобиля, станут направляться не владельцу, а тому, кто брал машину напрокат.

Что касается разного рода льгот для сдаваемых в аренду частных автомобилей, то их предстоит обсудить. При этом Дептранс намерен узнать мнение горожан и потенциальных пользователей «Народного каршеринга».

Все пользователи сервиса будут проходить проверку со стороны властей Москвы. Особое внимание уделят опыту вождения и стажу.

Перед поездкой арендаторов машин хотят проверять на опьянение с помощью специальных тестов на внимание в приложении.

Фото: Ruffa Jane Reyes / Unsplash