Популярные авто на вторичке подорожали на 10,7%

Особенно стремительным рост оказался в августе.

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Средняя цена подержанного автомобиля из Топ-20 самых популярных моделей на вторичном рынке (2009–2019 годов выпуска) составляет 744 тыс. руб., что на 21 тыс. руб., или на 3%, выше, чем в июле, и на 34 тыс. руб. руб. (или почти на 5%) больше, чем в мае, такие данные приводят специалисты розничной сети автомобилей с пробегом «Автомама».

Если сравнивать с прошлым годом, средняя цена на самые популярные автомобили на вторичном рынке выросла на 72 тыс. руб., или на 10,7%.

Самые популярные модели прибавили больше всего. Так, средняя цена Volkswagen Passat увеличилась на 4,5% и составляет 771,5 тыс. рублей, ценник на Nissan Juke подрос на 3,7%, до отметки в 663,6 тыс. руб., на 2,6% подорожал Renault Duster — до 646,3 тыс. руб., на 1,8% — Nissan Qashqai, до 844 тыс. рублей.

Таких немного, но есть модели, цена на которых за последний месяц снизились — например. на 2,9% на Mitsubishi Outlander, до отметки 1,056 млн. рублей.

Исследователи отмечают, что из-за карантинных мер спрос в апреле и мае сократился настолько, что ценам даже пришлось отыграть назад.

Картинка получилась странная: дилеры новых автомобилей из-за курса были вынуждены поднимать цены даже в отсутствие продаж, а продавцы автомобилей с пробегом, всегда более чувствительных к спросу, начали их снижать.

Долго так продолжаться не могло, и в августе рынок автомобилей с пробегом начал отыгрывать полугодовую стагнацию, в связи с чем цены на подержанные машины рванули вверх.

Аналитики предрекают, что до конца года цены на вторичке будут расти, причем это будет тесно связано с ростом курсов валют. На сегодняшний день курс доллара в 10:21 МСК составил 78,96 руб., поднявшись на 75 копеек к уровню закрытия предыдущего дня; евро торговался на отметке 91,82 руб. (+ 89 копеек).

Пандемия сказалась и на кошельках россиян — только у 10% есть деньги на новую машину, остальные предпочтут автомобиль с пробегом.

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