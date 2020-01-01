Только у 10% россиян есть деньги на новую машину

Остальные предпочтут автомобиль с пробегом.

Материалы по теме Стало известно, у каких машин чаще скручивают пробег

При рассмотрении вариантов замены автомобиля 87% владельцев выберут подержанный. Из них большинство (77%) будут рассматривать частные объявления, а остальные купят машину с пробегом в автосалоне, сдав свою по trade-in. И лишь 10% из опрошенных купят новый автомобиль в дилерском центре, а 3% пока не определились с ответом.

Опрос проводился маркетплейсом Сберавто среди 1472 человек. Опрос также выявил самые важные критерии выбора подержанного авто, по мнению российских автовладельцев. Половина опрошенных важнейшим фактором считает техническое состояние автомобиля. Другими весомыми аргументами стали: история ДТП (ее отметили 48%), пробег (45%) и количество владельцев (37%).

Соответственно, причинами отказа от покупки подержанного авто для россиян является ненадлежащее техническое состояние (главной причиной его считают 38%) и плохая история ДТП (25%). Еще один весомый повод не покупать машину — ее работа в такси, так считают 15% респондентов.

Если же все-таки покупать новую машину, то основное внимание нужно обратить на цену (это мнение 61%) и комплектацию (54%), а еще 25% отмечают важность спецпредложений и стоимости техобслуживания.

Одним из любопытных моментов опроса стал тот факт, что 85% опрошенных считают, что максимально удобный вариант покупки машины — это онлайн, через мобильные приложения, мессенджеры и чат-боты. И лишь одному из восьми нужна помощь менеджера в дилерском центре.

Если выбираете автомобиль с пробегом, взгляните на список самых привлекательных авто на вторичном рынке.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС