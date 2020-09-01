Второй Оки не будет: КАМАЗ опровергает

Говорили, что новое поколение Оки представляло бы собой электрический трехдверный хэтчбек.

Материалы по теме Новое поколение самосвалов КАМАЗ: первый тест-драйв

Информация о скором появлении второго поколения популярного некогда городского хэтчбека оказалась слухом. Проект, над которым работает КАМАЗ совместно с Центром компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, является частью научно-исследовательской деятельности предприятия. Об этом заявил руководитель пресс-службы завода Олег Афанасьев на официальной страничке КАМАЗа в соцсети «ВКонтакте»:

«В связи с появившимися публикациями в СМИ хочу официально дать разъяснение, что разработка легкового электромобиля — не более чем одно из наших направлений научно-исследовательской деятельности, среди которых наиболее важными и первостепенными для нас являются разработки в области грузового и пассажирского электротранспорта. Вопрос производства легковых автомобилей на КАМАЗе в настоящий момент не рассматривается».

На опубликованных недавно фотографиях представлен проект «Кама-1». Но это не прототип какой-то конкретной модели, а «полигон» для испытания технологий.

На предприятии работы по созданию электрических грузовиков ведутся давно. В частности, на дорожные испытания уже выведен КАМАЗ Чистогор с заводским индексом 53198. Его серийное производство начнется в 2023 году.

Подробнее о Чистогоре вы можете узнать здесь.

Фото: КАМАЗ