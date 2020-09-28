Автошколы раскритиковали новый экзамен

Документ, разработанный ГИБДД, неоднозначен, и всех путает. Учебные заведения просят МВД доработать проект нововведений и сделать его более четким.

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Документ должен вступить в силу в 2021 году, и уже вызвал бурное обсуждение общественности, поскольку серьезно меняет привычные экзамены для водителей. Например, вместо «площадки» и «города» вводится единый экзамен по вождению, который длится 30–40 минут, и в ходе которого экзаменатор проверяет как начальные навыки вождения (например, параллельную парковку или старт движения на подъеме), так и умение маневрировать в потоке (перестроения, обгоны и т. д.).

Однако формулировки регламента даны нечеткие, они могут запутать кандидата в водители во время упражнений «заезд в гараж», «разворот в ограниченном пространстве», «начало движения на подъеме» и «параллельная парковка», пишет «Коммерсант».

Например, как можно беспристрастно проконтролировать выполнение маневра «постановка транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов» (как и чем измерять угол?) или разворот «в ограниченном пространстве» при движении задним ходом (какое пространство является ограниченным?).

В упражнении «остановка и начало движения на подъеме и на спуске» не нормируется величина отката. Сейчас экзаменатор контролирует откат на площадке, ставя стойку в 30 см позади машины, а как это сделать в условиях города? Странно выглядит задание «постановка транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом». Следует припарковать автомобиль просто к обочине или между двумя автомобилями? Сложность задания в этих двух случаях разная.

Вопросы вызвала и система регламентации ошибок, за которые начисляются штрафные баллы: «выбор скорости движения без учета дорожных и метеорологических условий», «не обеспечил контроль отката стояночным или рабочим тормозом», «не пользуется зеркалами заднего вида» и «неправильно оценил дорожную обстановку».

Отсутствие четких критериев не позволяет объективно оценить действия кандидата в водители, а обжаловать неправильно выставленные штрафные баллы при этом невозможно, считают в отрасли. А значит появляется поле для злоупотреблений и субъективных оценок.

Участники рынка сходятся во мнении, что документ сырой и нуждается в доработке. Соответствующее письмо направлено в ГИБДД. В ведомстве изучают претензии автошкол и обещают опубликовать таблицу учтенных и неучтенных поправок, а также доработанную версию проекта.

Из-за пандемии с 1 октября 2020 года на 1 апреля 2021 года сдвинулись сроки ввода новых правил сдачи экзаменов в автошколах на водительские права.



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