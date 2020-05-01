Новые требования к тюнингу машин и экзаменам на права пока отложили

Пандемия превратила улицы Москвы в масштабные декорации к фильму о постапокалиптическом мире… Можно было бы сделать и такой фоторепортаж. Но город слишком большой, чтобы жизнь в нем остановилась. Она и не остановилась.
На тесте «За рулем» один из самых популярных автомобилей нашего рынка. Это уже четвертое поколение Rio и второе поколение, выпускающееся на питерском заводе. Его можно встретить везде — в такси, каршеринге и в личном пользовании. Оцениваем ходовые качества и выбираем оптимальную комплектацию и сочетание двигателя с коробкой передач.
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