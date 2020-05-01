Новые требования к тюнингу машин и экзаменам на права пока отложили

Новые правила по тюнингу машин должны были вступить в силу 1 июля 2020 года, а сдачи экзаменов в автошколах — с 1 октября 2020 года, но эти нововведения в нынешней ситуации пока потерпят.

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Правительство РФ выпустила постановление о том, что с 1 июля 2020 года до 1 февраля 2021 года откладывается ввод правил по внесению изменений в конструкцию автомобилей — тюнинга. Речь о ново ГОСТе, согласно которому, автомобили с изменениями обязаны проходить осмотр в сертифицированных лабораториях.

Кроме того, с 1 октября 2020 года на 1 апреля 2021 года переносится ввод новых правил сдачи экзаменов в автошколах на водительские права. Речь идет о таких новшествах, как расширение теоретической части вопросов (их станет больше), в ГАИ исключат испытание на «площадке», останется только «город», а также маршруты экзамена не будут заранее известны испытуемым. В случае несогласия с решением экзаменатора у кандидата в водители появится возможность оспорить результаты экзамена и подать апелляцию, сообщает ТАСС.

На 30 июня 2021 года переносится также требование перевозить детей в автобусах, которым менее 10 лет со срока выпуска. Эти автобусы в обязательном порядке должны быть оснащены тахографами и спутниковой навигацией ГЛОНАСС/GPS, но срок исполнения этой нормы сдвинули на 31 мая 2021 года. До этого же времени сдвигается оснащение грузовиков и других автобусов навигацией ГЛОНАСС/GPS.

Пока на рассмотрении находится вопрос об обязательном оснащении городских автобусов, осуществляющих регулярные рейсы в городе, тахографами. Решение пока не принято, но предлагается сдвинуть сроки на год и перераспределить деньги, предназначенные на покупку дорогостоящей аппаратуры, на финансирование выпадающих доходов перевозчиков.

ГИБДД решила объединить этапы «площадка» и «город» при сдаче экзамена на права, объясняя это тем, что навыки «площадки» и так проверяют во время внутреннего экзамена в автошколе.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС