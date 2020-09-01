Первые фото нового кроссовера Genesis

Модель GV70 будет конкурировать, например, с BMW X3.

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Премиальная марка Hyundai наверстывает упущенное — выпускает один кроссовер за другим. Не так давно начались продажи модели GV80, а сегодня Genesis опубликовал снимки более доступного по цене кроссовера GV70.

Премьера состоится в ближайшие недели, и тогда мы узнаем технические характеристики автомобиля. Пока же известно, что модель построена на заднеприводной платформе, а финальные испытания машины займут еще примерно месяц.

Несмотря на камуфляж, видно, что стилистически модель напоминает более крупного собрата — GV80. Двойные фары и задние фонари придают кроссоверу необычный вид, а большая решетка радиатора и широкие воздухозаборники в переднем бампере добавляют спортивности и намекают на мощный мотор. Но обратите внимание — воздухозаборники у машины декоративные и воздух не пропускают.

Скорее всего, Genesis GV70 будет иметь много общего с седаном G70, который, кстати, обновился в начале этого месяца. То есть кроссовер получит практически идентичный салон с новой информационно-развлекательной системой, 10,25-дюймовым экраном, расположенным в верхней части центральной консоли, полностью цифровой приборной панелью и другими технологичными решениями, включая беспроводную зарядку для смартфонов и обновления онлайн.

Также можно предположить, что конкурент таких машин, как Audi Q5 и BMW X3, получит 2,5- и 3,5-литровые бензиновые двигатели с турбонаддувом, а также 2,2-литровый турбодизель. В компании работают и над полностью электрической версией кроссовера, которая появится в 2021 году. Будут как заднеприводные, так и полноприводные версии автомобиля, а вот механической коробки передач, скорее всего, не будет.

К слову, в компании также работают над универсалом G70, но в Россию его могут не привезти из-за низкого спроса на машины в таком кузове.

В продажу новый кроссовер Genesis GV70 поступит в начале 2021 года.

Также компания Genesis работает над своим первым кросс-купе.

Фото: Genesis