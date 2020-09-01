Оптимус Прайм будет доволен: Hyundai делает трансформеры

Сфера применения автоботов — от спасательных операций в скалах, непроходимых лесах и зонах землетрясений до повседневной жизни с крутыми лестницами и скользкими обочинами.

Компания Hyundai Motor Group объявила о создании студии New Horizons, которая будет разрабатывать машины с беспрецедентной мобильностью (Ultimate Mobility Vehicle, UMV). Идея была продемонстрирована в 2019 году на концепте Hyundai Elevate, а теперь получила развитие.

Студию возглавит Джон Су, ныне управляющий центром Hyundai CRADLE, где занимаются роботизированным дополненным дизайном. Су говорит, что в Hyundai нацелены на создание первого в мире серийного автомобиля класса трансформер, он же UMV.

Такие транспортные средства позволят добраться туда, где обычные автомобили проехать не могут. У трансформера будут колеса, но в качестве движителя выступят не только они: благодаря сложной системе рычагов машина в нужный момент сможет приподниматься, опускаться, наклоняться и шагать.

Эти роботизированные авто можно будет эффективно использовать не только в качестве медицинских, спасательных или поисковых транспортных средств: UMV сможет, например, реагировать на команды со стороны и самостоятельно подходить к пандусу или взбираться по лестнице, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями. В будущем UMV станут общеприменимыми и вообще переопределят само понятие мобильности транспортного средства, считают в Hyundai.

Другим перспективным направлением Hyundai являются электромобили: ранее компания показала электрический хэтчбек RM20e с мощностью 810 л.с.

Фото: Hyundai