Экшн-камера была установлена не только под машиной, но и внутри ее колеса.

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По мере того, как экшн-камеры становятся все более совершенными и компактными, они позволяют нам взглянуть на автомобили с необычных ракурсов. Продолжая серию уникальных видео, ютубер Мэтт Микка выложил видео из-под дрифтующей машины, также установив камеру в одном из ее задних колес.

Съемки проводились на дорогах общего пользования, но во время тестовых заездов автомобиля пара приятелей Мэтта перекрывали движение. В результате были сняты любопытные кадры. Оказалось, что боковины шин деформируются во время дрифта не так сильно, как можно было бы ожидать — скольжение позволяет почти не отклоняться от своего нормального положения.

Интересно наблюдать и за работой задней подвески и трансмиссии во время дрифта на неровной поверхности.

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То, как шины справляются с поворотами без дрифта, вы можете увидеть здесь.

Фото, видео: Youtube