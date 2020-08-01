Что происходит внутри шин при движении по прямой — вполне предсказуемо, но поведение резины в поворотах и бортировке оказалось удивительным.

Видео было сделано по просьбам подписчиков Youtube—канала Warped Perspective, а для съемок использовалась экшн-камера GoPro. Ее установили на диск переднего правого колеса Mercedes-Benz E55 AMG. Учитывая, что внутри покрышки совершенно темно, камеру снабдили светодиодным освещением и дополнительной батареей.

Как и ожидалось, шина сплющивается в месте контакта с дорогой, делая «потолок» покрышки ниже. В это же время перед видеокамерой пролетают песчинки попавшего внутрь колеса мусора. Мерная деформация выглядит мирно, пока машина не начинает маневрировать.

Как только автомобиль повернул налево, нагрузка на правое колесо, в котором была установлена камера, увеличилась, резина сжалась больше обычного и задела видеокамеру, немного изменив угол ее обзора.

Интересным оказалось и зрелище монтировки покрышки на диск, а также выпуск воздуха из колеса в конце эксперимента, когда внутреннее пространство заволокло туманом.

Колеса испытывают огромные нагрузки и экономить на них нежелательно, иначе будет как в этом видео.

Фото, видео: Youtube