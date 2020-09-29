В Украине начали продавать машины Lada, собранные на ЗАЗе

Если судить по информации на украинском сайте АВТОВАЗа, это седаны Granta, универсалы Largus, хэтчбеки XRAY и три вариации модели Vesta.

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Украина начала продажи автомобилей Lada, которые собраны на Запорожском автомобильном заводе. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель». На сайте lada.ua напротив многих автомобилей 2020 года выпуска действительно стоит пометка «производство ЗАЗ».

Согласно информации на сайте, украинский дистрибьютор марки Lada в Украине, торговый дом «Укравтоваз», продает на местном рынке седаны Granta, универсалы Largus, хэтчбеки XRAY, три вариации модели Vesta (седан, универсал и кросс-версию универсала), а также внедорожники Lada 4x4 в трехдверном кузове.

Из прайс-листов следует, что большинство машин 2019 года выпуска (для универсалов Vesta SW указан также и 2018 г.в.) являются ввезенными в Украину, а вот машины 2020 года собраны уже на ЗАЗе. Вопросы вызывают Lada 4x4 и XRAY: если верить ресурсу, их сборку в Запорожье начали еще в 2019 году... Для внедорожника, впрочем, цены не указаны.

Как бы там ни было, серийное производство автомобилей Lada в Украине и их продажа на украинском рынке официально стартовали. 10 сентября руководство ЗАЗа заявило о начале производства автомобилей Groupe Renault для местного рынка, но конкретные модели в сообщении не указывались.

Меж тем, по неофициальным данным, в течение сентября с АВТОВАЗа на ЗАЗ должны были поставить не менее 60 машинокомплектов Lada Granta в кузове седан и лифтбек.

Фото: АВТОВАЗ