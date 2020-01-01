В Украине начинают собирать Lada Granta

С 1 января 2020 года в страну запрещено импортировать автомобили из России.

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АВТОВАЗ приступил к плановой отгрузке кузовов и машинокомплектов на Запорожский автомобильный завод. Известно, что отгружаются комплекты для сборки модели Granta. Кузов поставляется в сборе, но лишен бамперов, светотехники, топливного бака и рулевого колеса — все эти элементы отправляются отдельно единым комплектом.

План поставок в Украину на сентябрь составляет 60 машинокомплектов Lada Granta в кузовах седан и лифтбек, сообщает AvtoVAZ News. Кроме того, на ЗАЗ отправляются также и комплекты для сборки других вазовских моделей — Largus и XRAY.

С 1 января 2020 года в Украину запрещено ввозить автомобили из России, поэтому локализация сборки стала способом сохранения рынка для АВТОВАЗа, а Запорожскому автозаводу помогла выйти из очередного кризиса. Входящий в корпорацию «УкрАВТО», ЗАЗ с весны 2020 года проходил аудит Groupe Renault (бренды Renault, Nissan, Mitsubishi, Lada) и модернизировал производство для соответствия стандартам качества.

В сентябре 2020 года на сайте ЗАЗа появилось сообщение о начале производства автомобилей Groupe Renault для украинского рынка.

Фото: АВТОВАЗ.