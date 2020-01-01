В Украине начинают собирать Lada Granta — журнал За рулем

В Украине начинают собирать Lada Granta

С 1 января 2020 года в страну запрещено импортировать автомобили из России.

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На ЗАЗе наращивают темпы сборки Lada Largus и XRAY

АВТОВАЗ приступил к плановой отгрузке кузовов и машинокомплектов на Запорожский автомобильный завод. Известно, что отгружаются комплекты для сборки модели Granta. Кузов поставляется в сборе, но лишен бамперов, светотехники, топливного бака и рулевого колеса — все эти элементы отправляются отдельно единым комплектом.

План поставок в Украину на сентябрь составляет 60 машинокомплектов Lada Granta в кузовах седан и лифтбек, сообщает AvtoVAZ News. Кроме того, на ЗАЗ отправляются также и комплекты для сборки других вазовских моделей — Largus и XRAY.

С 1 января 2020 года в Украину запрещено ввозить автомобили из России, поэтому локализация сборки стала способом сохранения рынка для АВТОВАЗа, а Запорожскому автозаводу помогла выйти из очередного кризиса. Входящий в корпорацию «УкрАВТО», ЗАЗ с весны 2020 года проходил аудит Groupe Renault (бренды Renault, Nissan, Mitsubishi, Lada) и модернизировал производство для соответствия стандартам качества.

Фото: АВТОВАЗ.

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Отзывы о LADA Granta (19)

LADA 1997 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

лгп

Недостатки:

лгрп

Комментарий:

Здравствуйте, друзья. Интересный тест, спасибо автору. Я тоже создал автомобильный сайт. Сейчас заказал продвижение на сервисе http://ktoprodvinul.ru/ , хочу чтоб отображался на передовых позициях в поисковике. Буду не только продавать, но и обменивать автозапчасти. Позже напишу и название сайта.

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