ЗАЗ начинает делать Лады и Renault

Вернее, машины Группы Renault, куда входят бренды Renault, Nissan, Mitsubishi и Lada. Какие модели и каких марок планируется собирать, на автозаводе пока не уточнили.

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На официальном сайте Запорожского автомобилестроительного завода (ЗАЗ), входящего в корпорацию «УкрАВТО», появилось сообщение «о начале производства автомобилей Groupe Renault для местного рынка». Перед этим завод модернизировали, чтобы он соответствовал международным стандартам качества Groupe Renault. Этот проект должен служить признаком возрождения автомобильной промышленности на Украине, говорится в сообщении украинского производителя.

По словам председателя правления ЗАЗа Николая Евдокименко, локализованная сборка на заводе позволяет оставаться в непосредственной близости от клиентов и адаптировать предложение и сервис к потребностям рынка. Агентство «Интерфакс-Украина» пыталось узнать, о каких моделях может идти речь, но подробности проекта пока не раскрывают и обещают уточнить позже.

В состав группы Renault, кроме Renault, Nissan и Mitsubishi, входит АВТОВАЗ, и с января 2017 года Lada является брендом группы. ЗАЗ прекратил выпускать легковые автомобили еще в 2018 году, стал специализироваться на общественном транспорте, но в январе-июле 2020 года удалось собрать только 26 автобусов.

АВТОВАЗ еще раньше начал отгрузку на ЗАЗ машинокомплектов универсала Lada Largus и седана Granta для тестовой сборки. Известно также, что с 1 января 2020 года на Украину запрещено ввозить готовые автомобили российского производства, таким образом, местная сборка автомобилей Группы Renault на ЗАЗе могла бы стать выходом из положения.

Контрольным пакетом акций ЗАО «ЗАЗ» владеет корпорация «УкрАВТО», которая принадлежит бизнесмену Тариэлу Васадзе.

С некоторых пор АВТОВАЗ стал делиться еще и секретами кулинарного мастерства.



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