ЗАЗ возвращается к производству автомобилей Lada

Начали с Ларгусов, а вскоре должны добавиться и другие модели, ведь в тестовом режиме в Запорожье собирались и Granta, и Vesta, и XRAY.

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На Запорожском автомобильном заводе вскоре возобновится производство автомобилей Lada. По крайней мере, об этом говорит информация, опубликованная сообществом AvtoVAZ News — паблик сообщает, что АВТОВАЗ возобновил отгрузку машинокомплектов на ЗАЗ.

По сведениям источника, уже идут поставки комплектов для сборки автомобилей семейства Largus — кузова автомобилей отправляются в Украину без бамперов, светотехники и без рулевого колеса в салоне, указанные комплектующие перевозятся отдельно. Известно также, что в конце июня на ЗАЗ были направлены два кузова Lada Granta с целью пробной сборки.

Последние годы для Запорожского автозавода были непростыми. Предприятие несколько раз перезапускало сборку (под маркой ZAZ выпускались машины Chevrolet, Daewoo и Chery), а потом снова останавливалось.

В марте 2020 года на заводе проходил аудит альянса Renault-Nissan на предмет возможного выпуска в Запорожье автомобилей Lada. Аудит закончился успешно, из поставляющихся из Тольятти машинокомплектов были собраны автомобили тестовой партии, но затем пандемия затормозила процесс. Теперь же он возвращается в нормальное русло.

По некоторым данным, собранные в марте автомобили даже успели попасть к украинским дилерам Lada. Скоро туда же должны отправиться и машины из новой собранной в Запорожье серии.

Фото: АВТОВАЗ