Жарим мясо и рыбу: АВТОВАЗ делится секретами — журнал За рулем

Жарим мясо и рыбу: АВТОВАЗ делится секретами

В сентябре производитель запустил новый проект под названием «На заводе». Там много всего, в том числе кулинарные советы.

Материалы по теме
Конвейер АВТОВАЗа «Безрукие алкаши» или умелые руки: кто делает автомобили на АВТОВАЗе

Может, тема и не вполне автомобильная, но не стоит забывать, что АВТОВАЗ — не просто гигантское автопредприятие, это в том числе и люди, которые там трудятся. А их нужно вкусно кормить. В серии видеосюжетов шеф-повар Геннадий Корниенко делится секретами кулинарного мастерства.

Харизматичный повар рассказывает, как пожарить сочное мясо с корочкой:

Или рыбу, чтобы она оставалась цельным куском и выглядела красиво и аппетитно.

На канале также можно узнать, как собрать лишний жир с бульона или приготовить яйцо пашот. Что же, за креатив вазовцев можно только похвалить, да и советы небесполезные, в хозяйстве пригодятся!

Видео:YouTube

10
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...