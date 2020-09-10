Сварку кузова длинной Lada 4x4 передали роботам — журнал За рулем

Сварку кузова длинной Lada 4x4 передали роботам

Раньше большинство сварочных точек на кузове получали вручную...

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АВТОВАЗ показал, как испытывают товарные автомобили

На АВТОВАЗе существенно изменили процесс сварки кузова внедорожника Lada 4x4 5 дв., то есть длиннобазной версии, имеющей пять дверей. В рамках оптимизации площадь, на которой располагались сварочные мощности, сократилась в четыре раза, сама сварочная линия стала короче, а многие операции теперь выполняются в одном месте, тогда как ранее были рассредоточены на несколько постов.

Одно из главных нововведений — шесть сварочных роботов. Роботизированный пост и главный сварочный кондуктор вместе дают 850 точек сварки на кузове, тогда как ранее большая часть этих работ выполнялась вручную. Кроме того, сварочный корпус обзавелся современным LED-освещением, на полах появилось современное полимерное покрытие.

Процесс сварки длиннобазной Lada 4x4 стал более эффективным и современным, говорят на заводе в Тольятти.

Видео: Youtube, канал На заводе

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Отзывы о LADA 4x4 (31)

LADA 2008 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простота, проходимость, функциональность.

Недостатки:

Не существенные за такие деньги.

Комментарий:

Невменяемые истероиды кричат, что мир шагнул там куда то и во, что-то, а у нас выпускают Ниву до сих пор. LADA 4X4 NIVA выпускается концерном RENAULT на ихнем заводе АвтоВАЗ. Главная задача капиталиста получить максимальную прибыль. СССР давно нет и любое производство направленно на извлечение пр...

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