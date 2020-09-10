Сварку кузова длинной Lada 4x4 передали роботам

Раньше большинство сварочных точек на кузове получали вручную...

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На АВТОВАЗе существенно изменили процесс сварки кузова внедорожника Lada 4x4 5 дв., то есть длиннобазной версии, имеющей пять дверей. В рамках оптимизации площадь, на которой располагались сварочные мощности, сократилась в четыре раза, сама сварочная линия стала короче, а многие операции теперь выполняются в одном месте, тогда как ранее были рассредоточены на несколько постов.

Одно из главных нововведений — шесть сварочных роботов. Роботизированный пост и главный сварочный кондуктор вместе дают 850 точек сварки на кузове, тогда как ранее большая часть этих работ выполнялась вручную. Кроме того, сварочный корпус обзавелся современным LED-освещением, на полах появилось современное полимерное покрытие.

Процесс сварки длиннобазной Lada 4x4 стал более эффективным и современным, говорят на заводе в Тольятти.

А вот сборки Lada 4x4 в Германии, похоже, не будет — АВТОВАЗ намерен судиться с организаторами проекта.

Видео: Youtube, канал На заводе