АВТОВАЗ показал, как испытывают товарные автомобили

Нечасто приходится видеть, что вытворяют с автомобилем до того, как ты его купил.

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Участок валидации и приемки автомобилей — так называется финишный отрезок производственного процесса, он же «End of line» в терминологии альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, по стандартам которого ныне собирает свои машины АВТОВАЗ. Канал «На заводе» выпустил видеоролик, посвященный работе на этом участке.

В кадре мы видим полностью собранные автомобили, именно такие попадут в дилерские центры Lada, а затем к конечному покупателю. Собственно, «End of line» — это процесс оценки качества готового автомобиля. Участок включает в себя пост контроля качества, оценку герметичности (новую дождевальную установку на АВТОВАЗе собрали совсем недавно) и испытательный трек.

Интересно, что все этапы выполняются в непосредственной близости от сборочного конвейера, прямо в здании цеха. Например, новый внутренний трек позволяет тестировать до 150 автомобилей в час. АВТОВАЗ заявляет, что через процедуру, показанную в ролике, проходит 100% выпускаемых автомобилей.

В сентябре АВТОВАЗ работает в усиленном режиме — шесть дней в неделю.

Видео: Youtube, канал «На заводе»