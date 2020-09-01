Компания EarthCruiser предлагает отдать им пикап на доработку — они сами все построят на заказ.

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Новая конструкция называется Terranova и предназначена для установки на полноразмерные однотонные пикапы от Ford, Chevrolet и Dodge. Технически этот кемпер еще находится на стадии проектирования, но EarthCruiser распространила первые тизеры.

В надстройке с откидной крышей могут разместиться до четырех человек, причем Terranova способна служить хозяевам круглый год: здесь предусмотрены простые и эффективные системы отопления и охлаждения, а также резервуары для воды.

Из удобств в кемпере есть мойка из нержавеющей стали, индукционная плита, холодильник и морозильная камера. В ванной комнате установлена ​​раковина из нержавейки, душ с возможностью подачи горячей воды. Также имеется уличный душ с горячей и холодной водой и кассетный туалет. Кемпер оснащен замкнутой системой рециркуляции воды, УФ-фильтром и емкостью для горячей воды.

Полная информация об источниках электроэнергии не раскрывается, но известно, что на Terranova будут установлены 108-ваттные солнечные батареи Sunflare и 12-вольтовая литиевая батарея энергоемкостью 400 А·ч.

В компании уверены, что такой автомобиль с надстройкой придется по душе автолюбителям, которые чувствуют себя более комфортно за рулем пикапа, а не коммерческого автомобиля, и имеют определенные предпочтения в отношении бренда.

Цены на Terranova в настоящее время не известны, хотя предзаказ сделать можно. Ожидается, что поставки автодомов для пикапов начнутся в начале следующего года.

Вообще же, австралийская компания предлагает клиенту и самому приобрести шасси автомобиля с определенными требованиями по колесной базе и допустимому размеру колес, передать на доработку, а специалисты построят автодом под заказ.

Автодом для больших пикапов: первые изображения Компания EarthCruiser предлагает отдать им пикап на доработку — они сами все построят на заказ. Автодом для больших пикапов: первые изображения

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Фото: EarthCruiser